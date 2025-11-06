Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

06. novembra 2025

Polícia rieši vážny incident v Spišskej Novej Vsi, malé dieťa zrejme niekto bodol do hlavy


Na Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok odohral vážny incident, pri ktorom bolo pravdepodobne bodnuté malé dieťa. Informuje o tom na svojom portáli



6.11.2025 (SITA.sk) - Na Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok odohral vážny incident, pri ktorom bolo pravdepodobne bodnuté malé dieťa. Informuje o tom na svojom portáli televízia JOJ.


Podľa jej predbežných informácií dieťa utrpelo zranenie hlavy. Na mieste zasahuje kriminalistický tím a hliadky polície, ktoré miesto činu uzavreli a vykonávajú potrebné procesné úkony. Páchateľ je podľa medializovaných informácií na úteku.

Polícia dopoludnia na sociálnej sieti uviedla, že maloleté dieťa bolo napadnuté ostrým predmetom. „Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní," informovala. Potvrdila, že podozrivá osoba z miesta ušla, intenzívnej po nej páchajú.

„Policajti sú na mieste udalosti, intenzívne po nej pátrajú, do pátrania boli zapojení aj psovodi so služobnými psami. Motív konania podozrivého zatiaľ nie je známy. Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony," dodali z polície s tým, že viac informácií poskytnú neskôr.




Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši vážny incident v Spišskej Novej Vsi, malé dieťa zrejme niekto bodol do hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.

