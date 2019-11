Polícia rozohnala opozičný protest v Tbilisi, zadržala desiatky ľudí

Demonštranti stoja pred policajnou líniou počas protestného zhromaždenia pred budovou gruzínskeho parlamentu v Tbilisi 18. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Tbilisi 26. novembra (TASR) - Gruzínska polícia rozohnala v utorok vodnými delami opozičný protest, ktorý sa konal pred sídlom parlamentu v metropole Tbilisi. Proti niekoľkým tisícom demonštrantov zasahovalo niekoľko stoviek príslušníkov polície, informovala agentúra Reuters.Podľa gruzínskeho ministerstva vnútra bolo zadržaných najmenej 28 protestujúcich, ktorí odmietli uposlúchnuť pokyny polície a dopustili sa rôznych priestupkov. Traja ľudia utrpeli zranenia a museli ich ošetriť zdravotníci, uviedla agentúra TASS.Medzi zadržanými je aj jeden opozičný politik. Polícia označila protest za nelegálny a zdôraznila, že gruzínske zákony zakazujú blokádu štátnych inštitúcií a ciest.Demonštranti sa zhromaždili pred budovou parlamentu už v pondelok večer, aby zabránili poslancom v účasti na utorkovej plenárnej schôdzi. Noc strávili v stanoch, avšak špeciálne policajné jednotky blokádu zákonodarného zboru v utorok ráno prelomili a účastníkov protestu rozohnali.Opozíciou organizované protesty prebiehajú v Gruzínsku už zhruba dva týždne. Ich ústrednou požiadavkou je zavedenie volebnej reformy, ktorá by v tejto postsovietskej republike zaviedla namiesto súčasného zmiešaného čisto proporčný systém. V súčasnosti sa takmer polovica poslancov volí v jednomandátových obvodoch, z čoho podľa opozície profituje vládna strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012.Demonštranti žiadajú predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať už na základe nového volebného systému. Gruzínsky parlament však opozíciou požadované zmeny v polovici novembra odmietol.Parlamentné voľby by sa mali v Gruzínsku konať najneskôr v októbri 2020. Zmenu volebného systému prisľúbila aj vládna strana, avšak až v roku 2024, čo je pre opozíciu príliš neskoro.