Polícia sa zaoberá výrokmi Paroubkovej manželky o jeho príjmoch

Na archívnej snímke Jiří Paroubek. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. augusta (TASR) - Tvrdeniami manželky bývalého českého premiéra Jiřího Paroubka o tom, že jej manžel mal miliónové nelegálne príjmy, sa začala zaoberať polícia. Spravodajskému serveru iROZHLAS.cz to potvrdili z prokuratúry.potvrdila Hana Vrbová z Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 5. Námestníčka zastupiteľstva mesta Prahy Daniela Smetanová doplnila, že výrokmi sa zastupiteľstvo v spolupráci s políciou zaoberá od minulého týždňa, píše iROZHLAS.cz.Pre webovú stránku SeznamZpravy.cz Paroubková minulý štvrtok uviedla, že niektoré príjmy jej manžela neboli legálne. Dodala, že pôvod peňazí aspoň sčasti pozná, ale pre obavy o svoj život ho neprezradí.Paroubková môže podľa vlastných slov svoje tvrdenia aspoň čiastočne podložiť dôkazmi, napríklad nahrávkami či manželovým predvolebným denníkom z roku 2014, uviedol iROZHLAS.cz.Niekdajší šéf vlády ČR a bývalý predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) manželku Petru vyzval, aby predložila dôkazy pre svoje tvrdenie. Paroubek tvrdenie manželky spochybňuje argumentom, že s obvinením prišla v čase, keď sa on uchádza o hlasy voličov v októbrových senátnych voľbách.Paroubková sa v rozhovore zmienila, že ponuku na spoluprácu s políciou už v minulosti dostala, vtedy ju však odmietla. Na otázku portálu iROZHLAS.cz, či teraz bude s vyšetrovateľmi spolupracovať, zatiaľ nereagovala.Jiří Paroubek stál na čele vlády ČR v rokoch 2005-06. Potom do roku 2013 pôsobil ako poslanec českého parlamentu. Kandiduje v tohtoročných voľbách do Senátu, prostredníctvom ktorých sa chce pokúsiť o politický comeback.S manželkou Petrou sa zosobášil v roku 2007, majú spolu osemročnú dcéru Margaritu. Paroubková od manžela pred rokom a pol odišla. V rozhovore pre SeznamZpravy.cz Paroubková naznačila, že sa stala obeťou domáceho násilia.