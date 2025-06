Polícia skontrolovala vyše 22-tisíc vodičov, alkohol alebo drogy odhalili až v 160 prípadoch

Prípad nezákonnej prepravy drog

Samostatná kontrolná akcia

24.6.2025 (SITA.sk) - Polícia v rámci medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej kampane Roadpol Alcohol & Drugs skontrolovala vyše 22-tisíc vodičov, z toho v 160 prípadoch odhalila alkohol alebo drogy. Policajná akcia sa uskutočnila od 16. do 22. júna a zameraná bola na odhalenie vodičov, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok.Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek . Počas siedmich dní akcie zistili policajti 126 prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov premávky. V 33 prípadoch polícia zistila prítomnosť drog a v jednom prípade to bola kombinácia alkoholu a drog.„Počas akcie sme zaznamenali aj jeden prípad nezákonnej prepravy drog a zadržali sme jednu hľadanú osobu,“ doplnila polícia.V piatok 20. júna sa uskutočnila aj samostatná kontrolná akcia s názvom Alcohol & Drugs Marathon, počas ktorej skontrolovali takmer päťtisíc vodičov a zistili 24 prípadov požitia alkoholu a 11 prípadov jazdy pod vplyvom drog. Polícia upozornila, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd.„Vodič pod vplyvom návykových látok predstavuje vážne riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov premávky. Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch, a to námatkovo, ale aj pravidelne,“ informovalo Prezídium Policajného zboru, ktoré súčasne apeluje na všetkých vodičov, aby boli zodpovední a neohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky.