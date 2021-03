Polícia sprísni kontroly dodržiavania opatrení, v uliciach budú aj vojaci a „tajní“ v civile

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Na dodržiavanie protiepidemických nariadení budú od stredy 3. marca dohliadať v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj policajti v civilnom odeve.Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj členovia cudzineckej polície. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová „Z taktického hľadiska presné počty a časy kontrol uvádzať nebudeme, môžeme však verejnosť ubezpečiť, že svoje úlohy plníme zodpovedne a s maximálnym nasadením," uviedla. Do služieb s policajtmi budú naďalej nasadzovaní aj príslušníci Ozbrojených síl SR Policajti sa pri kontrolách zamerajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupišťa, potraviny, drogérie, zásielkovne či odberné miesta.Kontrolovať budú dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a na hraniciach okresov so zlou, respektíve zhoršenou epidemickou situáciou. Ide najmä o diaľnice a cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy. Polícia sa tiež zameria na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, respektíve na účel cesty.