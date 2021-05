Polícia stále dohliada na dodržiavanie pandemických opatrení, v uplynulom týždni zaznamenala 1 390 prehreškov

Polícia v uplynulom týždni zaznamenala 1 390 prehreškov voči pandemickým opatreniam . Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) -Policajti od začiatku roka evidujú 42 963 prípadov porušenia zákazu vychádzania, 18 397 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok, 1 208 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény a 124 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok.Najviac priestupkov eviduje polícia v Prešovskom kraji, a to viac ako 12-tisíc. Zvyšné kraje nepresiahli hranicu desaťtisíc zaznamenaných priestupkov a deliktov.Polícia upozorňuje, že napriek uvoľňovaniu opatrení naďalej platí núdzový stav, a preto počas výkonu kontrol pokračuje vo využívaní všetkých dostupných síl a prostriedkov Policajného zboru. Do služieb s policajtmi sú podľa hovorkyne naďalej zaraďovaní aj príslušníci Ozbrojených síl SR.„Počas kontrol sa zameriavame na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb ako nákupné strediská, stanice, odberné miesta a podobne,” vysvetlila Bárdyová. Dodala, že kontroly pokračujú aj na hraničných priechodoch a na hraniciach okresov.