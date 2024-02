Polícia stále pátra po pacháteľovi útoku žieravinou v Londýne, vážne zranená žena na tom nie je dobre

Vinný zo sexuálneho deliktu

Zapojili veľký tím detektívov

2.2.2024 (SITA.sk) - Britské úrady v piatok pokračujú v pátraní po páchateľovi útoku žieravinou v Londýne, ktorý v stredu zranil ženu a jej dve dcéry.Veliteľ Metropolitnej polície Jon Savell vyzval verejnosť na pomoc s nájdením podozrivého, ktorého identifikovali ako 35-ročného Abdula Ezediho, ktorý tiež utrpel značné zranenia na pravej strane tváre, a jeho samotného vyzval, aby sa vzdal polícii.Žena, ktorá utrpela život pozmeňujúce zranenia, nie je v dobrom stave, povedal Savell. Jej deti však nie sú tak vážne zranené, ako sa pôvodne myslelo.Britské médiá informovali, že Ezedi je afganský utečenec, ktorý dostal azyl napriek tomu, že ho v roku 2018 v Spojenom kráľovstve uznali vinným zo sexuálneho trestného činu.Jeho žiadosť o azyl pôvodne zamietli, ale neskôr dostal povolenie zostať v krajine po tom, čo tvrdil, že konvertoval na kresťanstvo a ak sa vráti do vlasti, tak ho budú prenasledovať, hlásili noviny The Daily Telegraph.Polícia uviedla, že do pátrania je zapojený veľký tím detektívov. Muži zákona už vykonali prehliadky vo východnom Londýne aj Newcastli, odkiaľ je Ezedi.