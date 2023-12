Polícia stále pátra po páchateľovi v prípade výhražných mailov stredným školám, podľa Šutaja Eštoka spravia maximum

Stav na ministerstve je žalostný

Preventívne opatrenie

8.12.2023 (SITA.sk) - Polícia po páchateľovi stále pátra, uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v relácii periodika Plus jeden deň Teraz takto s Ankou Žitnou na margo prípadu výhražných mailov adresovaných viacerým stredným školám. Dodal, že v tejto chvíli nemôže prezradiť viac.Šéf rezortu vnútra ale poznamenal, že nie je spokojný s tým, do akého stavu prišiel na ministerstve. Vysvetlil, že ani policajný zbor, ani samotné ministerstvo nie sú z hľadiska kybernetickej bezpečnosti pripravené na promptné riešenie takýchto prípadov.„Stav v oblasti kybernetickej bezpečnosti na ministerstve vnútra po pánovi Mikulcovi je katastrofálny, žalostný," myslí si Šutaj Eštok. Poznamenal, že nefunguje spolupráca s Národným bezpečnostným úradom, čo by im uľahčilo niektoré prístupy a pomohlo im zefektívniť prácu. Šutaj Eštok sa vyjadril, že to vníma ako výzvu, ktorú budú riešiť.Minister dodal, že informácie o výhražných správach ho zastihli na rokovaní v Bruseli. Ocenil proaktívny prístup predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a dodal, že spolu s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom sa dohodli na preventívnom opatrení.Bezpečnosť detí na školách je podľa neho prioritou. „V tomto urobíme maximum," uzavrel.