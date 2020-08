Polícia stále vyšetruje video o Kiskovi, ktoré hovorí o problémoch s pozemkami vo Veľkom Slavkove

Zaoberajú sa všetkými relevantnými skutočnosťami

Čierne peniaze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Video, ktoré sa objavilo na internete v polovici februára a má dokazovať, že exprezident Andrej Kiska Za ľudí ) má problémy s pozemkami vo Veľkom Slavkove, polícia stále vyšetruje. Pre agentúru SITA to povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka „V uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie. Vyšetrovateľ sa zaoberá všetkými relevantnými skutočnosťami, ktoré počas vyšetrovania vyšli najavo. V súčasnom štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť bližšie informácie, lebo by mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu prebiehajúceho dokazovania," priblížil Slivka.V polovici februára sa na internete objavil videozáznam, ktorý má podľa jeho aktérov dokazovať, že bývalý prezident a súčasný líder strany Za ľudí Andrej Kiska má mať problémy s pozemkami vo Veľkom Slavkove.Vo videu vystupujú podnikateľ Michal Šuliga Milan Reichel , ktorý je spájaný s popradským podsvetím.Šuliga, ktorý svojho času sprostredkoval Kiskovi predaj pozemkov vo Veľkom Slavkove, vo videu hovoril, že exprezident má čierne peniaze a potrebuje ich investovať.Prezident sa o spomínané pozemky súdil s poškodeným Jánom Francom. Súd konštatoval, že Kiska nevedel o predošlom majetkovom nevysporiadaní sa.Exprezident na to reagoval vyhlásením, že ide o primitívne video so zlými hercami. V tejto súvislosti preto po zverejnení videa podal trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie. Za zinscenovaným videom má podľa jeho slov stáť človek zo štruktúr Smeru - sociálnej demokracie.