Polícia: Unavený či chorý vodič nemôže v Chorvátsku šoférovať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júla (TASR) – Vodič, ktorý je chorý, unavený alebo v takom psychickom rozpoložení, že nemôže bezpečne šoférovať, by vozidlo viesť nemal. Týka sa to aj prípadov, keď vodič užil pred jazdou alebo počas nej lieky, s ktorými sa nesmie šoférovať.TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová. V prípade, ak vodič aj napriek tomu sadne za volant a zastaví ho polícia, dostane pokutu od 1000 do 2000 chorvátskych kún (HRK) a teda od 135,39 eura do 270,78 eura.Vysoké pokuty sú v Chorvátsku aj v prípade alkoholu. Vodič zaplatí pokutu od 1000 do 2000 HRK, a teda od 135,39 eura do 270,78 eura v prípade, že má v krvi od pol promile do jedného promile. Ak má v krvi od jedného do 1,5 promile, zaplatí od 2000 do 5000 HRK, a teda od 270,78 eura do 676,96 eura.V prípade, že má vodič v krvi nad 1,5 promile, neminie ho pokuta od 5000 do 15.000 HRK, čo je v prepočte 676,69 eura až 2030,87 eura. Pokutu však dostane aj cyklista, ktorý má v krvi viac ako pol promile alkoholu, polícii zaplatí 500 HRK, a teda 67,7 eura.Polícia môže vodičovi v prípade, že mu zistí alkohol v krvi, nariadiť, aby sa zdržal v služobnom priestore, kým prestanú látky v jeho krvi účinkovať. Najviac však 12 hodín.V prípade, že vodič dychovú skúšku alebo odber krvi na zistenie alkoholu odmietne, hrozí mu pokuta od 5000 do 15.000 HRK, a teda od 676,69 eura do 2030,87 eura, alebo odňatie slobody na 60 dní.Prípadov, keď môže chorvátska polícia vodičom zadržať vodičský preukaz, je viac. Ide napríklad o situáciu, keď policajt zistí, že vodič je psychicky a telesne nespôsobilý na šoférovanie. Vodičský preukaz mu polícia vráti až vtedy, keď sa dá vyšetriť u lekára a predloží potvrdenie, že môže šoférovať.O vodičák príde vodič aj vtedy, keď je pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, ak nemá na šoférovanie povolenie, ak sa odmietne podrobiť dychovej skúške alebo ak motorkár či vodič mopedu nemá prilbu.Okrem pokút za alkohol v krvi hrozia vodičom aj rôzne iné sankcie. Za prekročenie rýchlosti v obci o 10 km/h je to 300 HRK, a teda 40,62 eura, od 10 do 20 km/h 500 HRK, a teda 57,7 eura, od 20 do 30 km/h 1000 HRK, čo je 135,39 eura, od 30 do 50 km/h 2000 HRK, a teda 270,78 eura.Ak vodič prekročí rýchlosť o viac ako 50 km/h, zaplatí pokutu od 5000 do 15.000 HRK, čo je od 676,69 eura až 2030,87 eura, môže ísť na 60 dní do väzenia či dostane zákaz šoférovať najmenej na 12 mesiacov.Iné pokuty hrozia pri prekročení rýchlosti mimo obce. Od 10 do 30 km/h môže vodič zaplatiť 500 HRK, čo je 57,7 eura, od 30 do 50 km/h 1000 HRK, a teda 135,39 eura. Pri prekročení rýchlosti nad 50 km/h hrozí pokuta od 3000 do 7000 HRK, čo je od 406,17 do 947,74 eura, alebo zákaz šoférovať na dobu šesť až 12 mesiacov.Okrem rýchlosti však polícia v Chorvátsku pokutuje aj iné priestupky. Za telefonovanie za volantom dostane vodič pokutu 500 HRK, 57,7 eura. V prípade, že nedá prednosť v jazde, zaplatí 2000 HRK, čo je 270,78 eura, alebo nebude môcť šoférovať v Chorvátsku šesť mesiacov.Ak zanedbá pri dopravnej nehode svoje povinnosti, hrozí mu sankcia od 300 do 7000 HRK, a teda od 40,62 do 947,74 eura. Polícia mu však môže zakázať šoférovať v Chorvátsku na dobu 12 mesiacov. Jazdu bez prilby na motorke, mopede či štvorkolke pokutuje polícia sumou 1000 HRK, čo je 135,39 eura, jazdu bez prilby na bicykli v prípade osoby mladšej ako 16 rokov sumou 300 HRK, a teda 40,62 eura.