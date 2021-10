Polícia upozorňuje na ďalší hoax o očkovaní, konšpirátori zneužili protesty v Izraeli

Politická demonštrácia v Izraeli

Vlastná realita podľa vlastných názorov

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na hoax o tom, že Izraelčania protestujú proti ďalšej vakcinácii na ochorenie COVID-19. Nepravdivé video zdieľala facebooková stránka nocomment.sk s viac ako 20-tisíc fanúšikmi a dostalo sa k viac ako 250-tisíc ľudom.Na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR vysvetľujú, že na videu sú zábery z demonštrácie priaznivcov bývalého premiéra Benjamina Netanjahua proti vláde súčasného premiéra Naftaliho Bennetta Stránka k videu uviedla, že „Izraelčania vyrážajú do ulíc po tom, čo im bolo povedané, že na to, aby boli považovaní za plne očkovaných, je potrebných viac očkovaní“. Polícii sa však podarilo zistiť, že išlo o politickú demonštráciu.„Hľadali sme na internete správy z Izraela a snažili sa kontaktovať relevantný zdroj priamo z krajiny. Teda robili sme všetko preto, čo uvedená FB stránka nespravila – a nespravila to preto, lebo by do celého procesu musela investovať viac času a jej primárnym cieľom bolo zverejniť klamstvo v súvislosti s koronavírusom,“ uviedli policajti.Video sa objavilo na profile izraelského aktivistu, ktorý demonštráciu organizoval a vopred ju avizoval. Nikde neuvádzal, že by malo ísť o protest proti vakcinácii. Polícii potvrdili to, že ide o politickú demonštráciu aj tamojší novinári.„Prečo stránka NOCOMMENT.SK do tejto chvíle šíri blud? Pretože jej to vyhovuje. Nie je nič ľahšie, ako si stiahnuť video demonštrácie a dopísať k nemu, čo sa autorovi hodí. Takéto konšpirácie nemajú nič s spoločné realitou a sú len zbožným želaním dezinformátorov vytvoriť si vlastnú realitu podľa vlastných názorov. Nejde o fakty, ide o to, čomu chce daný človek veriť. A to musí byť podľa neho zákonite pravda,“ skonštatovala polícia.Upozornili, že hoaxeri sa tézu zlyhania očkovania v Izraeli snažia raziť, pretože Izrael kedysi očkoval najrýchlejšie zo všetkých krajín a rýchlo upúšťal od opatrení. „Faktom je, že situácia sa na prelome augusta a septembra v Izraeli zhoršila. Nejde o žiadne štátne tajomstvo, ale o realitu, o ktorej informovali všetky relevantné médiá na svete. Prečo odrazu k nej došlo? Izraelčania upustili od tempa očkovania, dosiahli zatiaľ len úroveň 68 percent, čo s uvoľnenými opatreniami znamenalo nové problémy,“ uzavrela polícia s tým, že situácia sa začína zlepšovať.