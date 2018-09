Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/18 v Kraľovanoch

Ilustračná snímka.. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Kraľovany 20. septembra (TASR) – Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/18 v katastrálnom území obce Kraľovany (okres Dolný Kubín) od piatka (21.9.) do štvrtka 4. októbra (prvá a druhá etapa) a od piatka 5. októbra do soboty 10. novembra (tretia etapa). Dôvodom je oprava mostného záveru, výmena odvodňovačov a chodníka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.Doplnila, že cestná premávka bude dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po voľnej polovici mostných objektov so šírkou minimálne 3,5 metra.uviedla Balogová.dodala krajská policajná hovorkyňa.