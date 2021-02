Polícia upozorňuje na uzavreté hraničné priechody, niektoré fungujú len cez deň

Nepremáva ani kompa z Rakúska

Na všetkých sa vzťahuje vyhláška

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na hraniciach s Českou republikou a Poľskom sú momentálne uzavreté len cezhraničné cestné komunikácie III. kategórie s najnižšou intenzitou dopravy. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová , na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom sú zase niektoré priechody uzavreté alebo obmedzené z iniciatívy týchto krajín.Pokiaľ ide o hranicu s ČR, momentálne sú uzavreté cesty Čadca - Milošová – Šance, Červený Kameň - Nedašova Lhota, Nová Bošáca – Březová a Skalica – Sudoměřice (stará cesta). V prípade Poľska ide o cesty Palota – Radoszyce, Nižná Polianka – Ožena, Kurov – Muszynka, Čirč – Leluchów, Lesnica - Szczawnica, Lysá nad Dunajcom – Niedzica, Tatranská Javorina - Lysa Poľana, Suchá Hora – Chocholów, Bobrov – Winiarczykówka a Novoť – Ujsoly.V prípade Rakúska bola z ich strany obmedzená prevádzka priechodu Bratislava - Jarovce - Kittsee. Ten je momentálne otvorený od 06:00 do 22:00. Zatvorená zo strany prevádzkovateľa je aj prevádzka kompy Záhorská Ves – Angern. Pokiaľ ide o Maďarsko, uzatvorené sú priechody Veľký Kamenec – Pácin, Domica – Aggtelek a Kalonda – Ipolytarnóc.Obmedzená prevádzka je v prípade priechodov Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný, III. kategória od 6:00 do 18:00), Ráros - Ráróspuszta (od 5:00 do 20:00), Salka – Letkés (od 5:00 do 20:00) a Rusovce – Rajka (od 6:00 do 8:00 a od 15:00 do 17:00).„Všetky ostatné cestné komunikácie je možné využiť na cestu, alebo na návrat zo zahraničia,“ uviedla Bárdyová. Doplnila, že na všetky osoby, vstupujúce na územie SR, sa vzťahujú opatrenia nariadené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR , ktorou sa nariaďujú karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie SR.