Polícia upozorňuje seniorov na podvodníkov, na ľudí to skúšajú známymi ťahmi

Obozretnosť je na mieste

Cudzích nevpúšťajte do svojich domovov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia v Trnavskom kraji eviduje za posledné dni dva pokusy o podvod na senioroch v Hlohovci a jeden v Trnave. V Hlohovci podvodníci vyskúšali známu legendu, pri ktorej požadovali od seniorov 10-tisíc eur za to, že pomôžu vyriešiť problémy ich syna, ktorý údajne zavinil dopravnú nehodu. V Trnave sa zasa volajúci predstavil ako syn, ktorý súrne potrebuje peniaze.„Staršia pani mu uverila a podľa jeho pokynov nasadla do taxíka, ktorý ju odviezol pred banku. Našťastie, k odovzdaniu peňazí ani v jednom prípade nedošlo,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.Polícia opakovane upozorňuje občanov, predovšetkým seniorov, aby boli obzvlášť obozretní. Podvodníci volajú starším ľuďom najmä v neskorých nočných alebo skoro ráno a predstavujú sa nielen ako ich príbuzní, ale niekedy aj ako dobrý známy niekoho z rodiny.„Polícia aj v súvislosti s týmito prípadmi apeluje najmä na rodiny a príbuzných, aby nezabudli na svojich najbližších, starších členov rodiny, ktorí bývajú nie zriedka osamote a pohovorili s nimi o týchto prípadoch. Okradnutý človek prichádza neraz nielen o celoživotné úspory, ale aj o pocit bezpečia vo vlastnom dome,“ pripomenula Linkešová.Starším ľuďom policajti zasa odporúčajú, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojho obydlia. Prípadné žiadosti o stretnutie si majú dohodnúť na neskorší termín, aby získali čas na overenie informácií.