Polícia uzatvorila ulicu, kde býva premiér Matovič. Mali sa tam údajne konať protesty

aktualizované 18. novembra 14:59



18.11.2020 (Webnoviny.sk) -Polícia v utorok večer uzatvorila v Trnave ulicu, kde býva predseda vlády Igor Matovič . Dôvodom boli bezpečnostné opatrenia, na sociálnej sieti si viaceré skupinky dohadovali na utorok večer protestné zhromaždenie práve v tejto časti Trnavy.Na všetky tri prístupové cesty postavili policajti oceľové zábrany, na ulicu púšťajú len obyvateľov s trvalým pobytom. Polícia ulicu v trnavskej časti Tulipán monitorovala 17. novembra po celý deň, k žiadnym incidentom však doteraz nedošlo.Matovič o uzatvorení ulice vopred informovaný nebol. Po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že v tom čase ani nebol doma a sviatok Dňa boja za slobodu a demokraciu si pripomenul v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu.Premiér si myslí, že by mali všetci ľudia vyjadriť Policajnému zboru vďaku, že s „noblesou“ a rozvahou zvládli vyhrotenú a nečitateľnú situáciu.„To nebolo o tom, že tu máte jeden protest, na jednom mieste, v presný čas a viete, kto ho organizuje. To boli zhluky ľudí, niekde na x miestach a nevedeli ste ani, kto je pomaly organizátor, len ste mohli tušiť. A za tejto situácie a s informáciami, že si tam nesú zbrane, výbušniny a podobne, to zvládli na jednotku s hviezdičkou,“ uzavrel Matovič.