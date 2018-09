Polícia v Bratislave dohliadala na pondelkovú dopravu aj letecky

Školákov polícia upozorňuje aj na dodržiavanie bezpečnosti na ceste. Foto: Polícia SR Foto: Polícia SR

Bratislava 3. septembra (TASR) – So začiatkom školského roka dohliada polícia v Bratislave na bezpečnosť a plynulosť dopravy, a to najmä v okolí základných škôl. Školákov upozorňuje aj na dodržiavanie bezpečnosti na ceste. Od rána policajti monitorovali príjazdové komunikácie do hlavného mesta aj letecky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.Doprava na príjazdových komunikáciách bola počas očakávanej rannej špičky podľa polície plynulá. Skomplikoval ju však výpadok svetelnej signalizácie na Račianskom a Trnavskom mýte v dôsledku nepriaznivého počasia počas minulého víkendu.priblížila Slamková. Výdatný dážď cez víkend spôsobil zaplavenie viacerých komunikácií v Bratislave. Išlo najmä o križovatku Vajnorská – Tomášikova, podjazd na Gagarinovej ulici, križovatky Bajkalská – Prievozská a Bajkalská – "Rondel". Taktiež o Račiansku ulicu v úseku od Peknej cesty po Gaštanový hájik a časť cestnej komunikácie na Nevädzovej a Domkárskej ulici.