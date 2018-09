Polícia v Česku pátra po nebezpečnej droge

Ilustračné foto. Foto: denik.cz Foto: denik.cz

Praha 12. septembra (TASR) - Česká polícia má obavu, že v Moravskosliezskom kraji by sa mohlo nachádzať niekoľko tisíc dávok nebezpečnej drogy, ktorá pôsobí podobne ako látka THC obsiahnutá v marihuane. Jeden človek už na otravu týmto syntetickým kanabinoidom zomrel.S odvolaním sa na vyhlásenie českej polície o tom v stredu informovali web spravodajskej televízie ČT24 i server Novinky.cz.Po požití tejto drogy už v Ostrave zomrel 32-ročný muž, ďalšieho o štyri roky staršieho muža vo vážnom stave hospitalizovali. V oboch prípadoch látku kombinovali s alkoholom. Zdravotné problémy mal aj 16-ročný tínedžer, ktorý látku taktiež užil.V obehu sú možno tisíce smrteľných dávok mimoriadne silného syntetického kanabinoidu. Zatiaľ sa vie o celkovo šiestich ľuďoch, ktorí drogu fajčili a ktorí mali zdravotné problémy.Na prípade intenzívne pracujú desiatky kriminalistov v spolupráci s Národnou protidrogovou centrálou, povedal na tlačovej konferencii policajný riaditeľ v Moravskosliezskom kraji Tomáš Kužel.Kriminalisti majú svedectvo ženy bez domova, ktorá našla v kontajneri plnú škatuľu, ktorú potom odovzdala ďalej, avšak nevie komu. V škatuli boli stovky vrecúšok s naporciovanou látkou. Žena tvrdí, že v kontajneri podobných škatúľ videla ešte niekoľko, polícia však od nej bližšie podrobnosti získať nevedela.Napriek tomu polícia túto informáciu nepodceňuje a rozhodla sa varovať verejnosť a požiadať o pomoc, pokiaľ sa niekto so syntetickým kanabinoidom stretol.Chemická analýza potvrdila, že ide skutočne o syntetický kanabinoid, a to v mimoriadne silnej koncentrácii.