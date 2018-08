Polícia v Durínsku vyšetruje možný nenávistný útok na Eritrejčana

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Sondershausen 31. augusta (TASR) - Polícia v nemeckej spolkovej krajine Durínsko vedie vyšetrovanie voči štyrom podozrivým osobám v prípade napadnutia 33-ročného Eritrejčana, ku ktorému došlo v stredu večer v meste Sondershausen. Ide o mužov známych z miestnej drogovej scény, ale aj ako páchateľov činov motivovaných pravicovou politickou orientáciou, uviedla v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na hovorkyňu miestnej polície.Pri útoku údajne zazneli xenofóbne výrazy, napriek tomu však nie je zatiaľ jasné, či zohrala hlavnú úlohu nenávisť voči cudzincom, alebo sa zúčastnení dostali do potýčky v súvislosti s drogami. Vyšetrovanie v súčasnosti vedie policajné oddelenie pre politicky motivovanú trestnú činnosť. Podozriví vo veku 21, 31, 34 a 40 rokov zostávajú na slobode.Nemenovaného Eritrejčana pri napadnutí na námestí v Sondershausene udierali a kopali do hlavy, pričom utrpel ťažké zranenia. Podľa polície však nie je v ohrození života. Hovorkyňa tiež uviedla, že ani obeť napadnutia nebola "nepopísaným listom" a do potýčok sa dostávala už aj v minulosti. Z výpovedí svedkov vyplýva, že Eritrejčan druhú stranu opakovane provokoval.Prípady tohto druhu sa dostali do pozornosti médií v súvislosti s dianím v saskom meste Chemnitz, kde od nedele došlo k sérii protestov a výtržností po ubodaní 35-ročného Nemca, na ktorého mali zaútočiť dvaja muži blízkovýchodného pôvodu.V meste Wismar v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko takisto v stredu večer terčom napadli 20-ročného prisťahovalca zo Sýrie. Trojica páchateľov mu v miestnom parku spôsobila vážne zranenia.