Polícia v Hongkongu opäť zasahovala proti demonštrantom

Policajné zložky zasahujú proti demonštrantom počas protestu v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 21. septembra (TASR) - Demonštranti v hongkonskej oblasti Nové teritóriá v sobotu pálili čínske vlajky a polícia proti nim použila paprikový sprej, informovala agentúra AP.Niekoľko tisíc ľudí sa zúčastnilo na sobotňajšej demonštrácii, aby vyjadrili nespokojnosť s čínskou ústrednou vládou. Úrady podľa informácií médií zatkli najmenej jednu osobu.Demonštranti pochodovali ku kanceláriám ústrednej vlády a pokrikovali "!" či "!" Väčšina z nich bola oblečená v čiernom a mala pri sebe dáždniky.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila 4. septembra.Protestujúcim to však už nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinení zo "", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.Hongkonské médiá v sobotu informovali o potýčkach v ďalších častiach autonómneho územia. Podporovatelia ústrednej vlády reagovali na výzvy pročínskych politikov, ktorí ich vyzvali, aby postrhávali plagáty týkajúce sa protestov.Čínska ľudová republika 1. októbra oslavuje 70. výročie vzniku a protesty spôsobujú vládnucej komunistickej strane nepríjemnosti, pripomína AP.