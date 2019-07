Polícia v Hongkongu proti demonštrantom zasiahla gumovými projektilmi

Demonštranti v Hongkongu, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 28. júla (TASR) - Desaťtisíce ľudí v nedeľu opäť demonštrovali v uliciach vládnych a obchodných štvrtí Hongkongu proti kontroverznému extradičnému zákonu a správaniu sa úradov voči opozícii. Ich protest trval do neskorého večera, pričom poriadková polícia proti nim podobne ako aj v sobotu zasiahla slzotvorným plynom a gumovými projektilmi, informuje agentúra AFP.K zrážkam policajtov s demonštrantami došlo pri styčnom úrade čínskej ústrednej vlády, ktorého budovu už pred týždňom protestujúci ohadzovali vajcami a čiernou farbou, pričom tiež poškodili čínsky štátny znak. K budove tohto zastupiteľského úradu Pekingu preniklo v nedeľu zhruba 200 demonštrantov, ktorých sa polícia snažila rozohnať, pričom ich pomocou megafónov vyzývala, aby svoje "nelegálne zhromaždenie" ukončili. Voči protestujúcim napokon použila slzotvorný plyn a gumové projektily, zatiaľ čo oni odpovedali hádzaním kameňov a tehál. Agentúra AFP označila tieto strety za jedny z najnásilnejších, k akým dosiaľ v Hongkongu došlo.Na mieste podľa jej informácií došlo tiež k viacerým zatknutiam, prevažne mladých mužov a žien. Viacerí demonštranti vrátane minimálne dvoch novinárov pri zásahoch utrpeli zranenia.Hongkonská polícia pristúpila k zriedkavému kroku a sobotný i nedeľný protest zakázala, píše AFP s tým, že takýmto rozhodnutím len ešte viac rozhnevala demonštrantov, ktorí jej zákaz ignorovali.Masové protesty sa začali v Hongkongu minulý mesiac. Vyvolal ich návrh uvedeného kontroverzného zákona o extradícii, podľa ktorého by osoby podozrivé zo spáchania trestného činu mali byť vydávané orgánom v pevninskej Číne. Napriek tomu, že návrh zákona bol už odvtedy stiahnutý, obyvatelia stále vychádzajú do ulíc a protestujú proti politike správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.Dožadujú sa priamych volieb, rozpustenia aktuálneho hongkonského zákonodarného zboru a vyšetrenia údajného policajného násilia.Demonštranti tento víkend protestovali aj proti násilnostiam z minulého víkendu. Gang ozbrojený kovovými i drevenými palicami vtedy zranil v Jüan Langu približne 45 ľudí protestujúcich proti zmienenému extradičnému zákonu.Mnohí demonštranti preto ešte v sobotu vyšli do ulíc pripravení na prípadné ozbrojené potýčky a mali na hlavách prilby, na očiach ochranné okuliare a na tvárach ochranné masky. Priniesli si tiež so sebou zdravotnícky materiál. Pri zrážkach s políciou sa v sobotu zranilo 24 osôb, dve z nich vážne, uviedli miestni zdravotníci. Polícia počas sobotných protestov zároveň zatkla 13 ľudí.