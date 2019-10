Polícia v Hongkongu rozohnala účastníkov spomienky na obete protestov

Chodci kráčajú okolo steny s nakresleným obrázkom symbolizujúcim demonštranta s maskou vo Wan Chai v Hongkongu 7. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 7. októbra (TASR) - Slzotvorný plyn nasadila hongkonská poriadková polícia voči demonštrantom, ktorí si v pondelok chceli pripomenúť údajné obete už piaty mesiac trvajúcich protivládnych protestov. Informovala o tom agentúra DPA.V pondelok večer si Hongkončania v súlade s miestnou tradíciou pripomínali svojich zosnulých príbuzných pálením kadidiel a papierových peňazí.Pri tejto príležitosti sa stovky ľudí zišli pri stanici metra Prince Edward Station, aby si uctili pamiatku tých, ktorí prišli o život v súvislosti s pokračujúcimi protestmi v Hongkongu. Podľa aktivistov ide o osem osôb, ktoré spáchali samovraždu.Polícia účastníkov zhromaždenia rozohnala. Mnohí z ich mali zahalené tváre, čím protestovali proti novému hongkonskému zákazu nosiť masky na verejných zhromaždeniach. Ten minulý piatok vydala správkyňa Hongkongu Carrie Lamová.Po rozohnaní demonštrantov desiatky policajtov odstraňovali z okolitých ulíc zátarasy, ktoré rozostavili demonštranti v snahe zastaviť policajné vozidlá.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová oficiálne 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.