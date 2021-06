Polícia v Humennom zadržala štyroch migrantov, namierené mali do Rakúska a Francúzska

Netušili, kde sa nachádzajú

Potrebné lekárske ošetrenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Policajti v Humennom zadržali troch migrantov z Bangladéša a jedného migranta z Indie. Polícia to uviedla v statuse na sociálnej sieti. Migranti putovali do Európy niekoľko týždňov.Trojica Bangladéšanov, ktorú policajti objavili pri obchode v Humennom, zaplatila v rodnej krajine viac ako 15-tisíc eur na osobu prevádzačovi, aby ich dostal do Francúzska.Z Bangladéša 5. mája odleteli do Dubaja, kde im prevádzač po prílete zobral cestovné doklady a mobilné telefóny. Z Dubaja cestovali loďou, potom prestúpili do auta, viezli ich ukrytých v kufri, v návese nákladného vozidla a museli ísť aj peši.Po celej trase v Európe vôbec netušili, v ktorej krajine sa nachádzajú. Po dvoch týždňoch cesty po Európe ich objavili slovenskí policajti. Chvíľu po tom, ako policajti objavili trojicu migrantov, spozorovali ďalšiu osobu.Indický občan odcestoval pred 20 dňami z domovskej krajiny letecky, jeho cieľovou krajinou malo byť Rakúsko. Aj jemu pomáhali prevádzači, za čo im zaplatil v prepočte približne 17-tisíc eur.Po vystúpení z lietadla ho čakal neznámy muž, ktorý mu zobral cestovný doklad a organizoval ďalšiu cestu. Cudzinec cestoval osobnými autami približne štyri dni, potom ho vyhodili z auta, zbili, a keď sa prebral, putoval peši lesom až opäť stratil vedomie. Policajti mu ihneď zabezpečili lekárske ošetrenie.Cudzincov policajné hliadky predviedli na oddelenie, kde ich už čakali kolegovia z cudzineckej polície z Michaloviec. Cudzinci z dôvodu obáv o svoje životy požiadali o azyl na Slovensku, do svojich domovských krajín sa vrátiť nechcú.