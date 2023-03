Polícia v Nemecku zatkla muža, ktorý odpálil granát v obytnom dome a následne zranil obete nožom

Útok na ľudí

Zadržanie páchateľa

26.3.2023 (SITA.sk) - Nemecká polícia v sobotu oznámila, že zatkla 61-ročného muža po tom, ako v Berlíne pri útoku ručným granátom a nožom utrpeli zranenia tri osoby.Polícia uviedla, že útočník v piatok večer odpálil granát vo vchode do obytného domu v berlínskej štvrti Reinickendorf, pričom zranil dve ženy vo veku 42 a 48 rokov a 61-ročného muža.Podozrivý sa potom údajne rozbehol k dvom obetiam, napadol ich a zranil ich nožom. Všetky tri obete previezli do nemocnice. Muž podľa polície utrpel život ohrozujúce zranenia.Útočník utiekol, no polícia podozrivého neskôr zadržala v neďalekej záhrade. Polícia naďalej zisťuje možné motívy útoku a to, či sa podozrivý a obete navzájom poznali.Nemecká tlačová agentúra DPA uviedla, že údajným útočníkom je Srb a obe ženy majú aj srbskú národnosť, pričom zranený muž pochádza z Bosny a Hercegoviny.