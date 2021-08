Polícia v Poľsku odohnala aktivistov blokujúcich ústavný súd, rozhodnúť má o nadradenosti ústavy nad právom Európskej únie

Na dvere chceli priklincovať laty

Odklon od západných noriem?

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Skupina prodemokratických aktivistov v pondelok blokovala poľský ústavný súd, ktorý by mal v utorok rozhodnúť o nadradenosti poľskej ústavy nad právom Európskej únie (EÚ) Niektorí stáli pred budovou s veľkým transparentom „Občianske zavretie bývalého ústavného tribunálu“. Menšia skupina sa dostala aj k hlavnému vchodu súdu a chcela na dvere priklincovať laty, aby boli zatvorené, to sa jej však nepodarilo. Aktivistov odtiahla polícia, zatiaľ čo ďalší kričali „Toto nie je súd“.Ústavný súd by mal v utorok zasadnúť a rozhodnúť o tom, či je poľská ústava nadradená nad právom EÚ. Premiér Mateusz Morawiecki požiadal súd, aby o tom rozhodol v rámci väčšieho konfliktu, ktorý má Poľsko s EÚ pre jeho systémové zmeny v súdnictve. Tie EÚ považuje za porušenie demokratických noriem. Rozhodnutie sa očakávalo už v apríli, ale odložili ho na neskôr.Aktivisti nepovažujú ústavný súd za legitímny, z časti aj preto, že vládna strana krátko po prevzatí moci v roku 2015 menovala troch sudcov, spôsobom, ktorý bol na základe poľského práva nelegálny.Teraz sa obávajú, že ak súd rozhodne, že poľské právo je nadradené nad európskym, bude to znamenať ďalší odklon od západných noriem. Mnohí aktivisti v súčasnosti veria tomu, že len EÚ dokáže zastaviť narušenie noriem demokracie. Niektorí vyjadrili obavy z toho, že Poľsko sleduje cestu autoritárskeho Ruska.