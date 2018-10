Polícia v prípade zmiznutého novinára prehľadávala les pri Istanbule

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 19. októbra (TASR) - Tureckí vyšetrovatelia rozšírili pátranie po nezvestnom saudskoarabskom novinárovi Džamálovi Chášukdžímu. V snahe nájsť jeho pozostatky prehľadávali les pri Istanbule, informovala v piatok spravodajský server Sky News.Prehliadka lesa sa uskutočnila po tom, čo turecká polícia mala sledovať vozidlá, ktoré v deň Chášukdžího zmiznutia opustili saudskoarabský konzulát v Istanbule.Novinár je nezvestný od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu, aby si vyzdvihol doklady potrebné k sobášu so svojou tureckou snúbenicou. Z konzulátu ho však už nevideli vychádzať a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu.Turecké médiá tvrdia, že úrady majú zvukovú nahrávku, na ktorej je zaznamenané mučenie a vražda Chášukdžího v priestoroch konzulátu. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že to "rozhodne" vyzerá tak, že nezvestný saudskoarabský novinár je mŕtvy. Dodal však, že stále čaká na výsledok niekoľkých vyšetrovaní.Provládne médiá v Turecku zverejnili tvrdenia - údajne zo zdrojov blízkych vyšetrovaniu prípadu - podľa ktorých Chášukdžího na konzuláte údajne zbili, zavraždili a jeho telo následne rozštvrtili. Vykonať to mal 15-členný saudskoarabský tím, ktorý pricestoval do Turecka v deň Chášukdžího zmiznutia.