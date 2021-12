Polícia v roku 2021 vzniesla obvinenie už v 16 prípadoch obchodovania s ľuďmi

V priebehu tohto roka vzniesli príslušníci polície obvinenie už v 16 prípadoch týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, obvinených bolo celkovo 20 mužov, z toho jeden mladistvý, a 17 žien.

V deviatich prípadoch išlo podľa polície o sexuálne vykorisťovanie, v troch o pracovné vykorisťovanie a v jednom prípade o nútený sobáš.

Polícia tiež vyšetruje kombinácie viacerých trestných činov, ako je sexuálne vykorisťovanie s núteným sobášom, sexuálne vykorisťovanie v kombinácii s pracovným vykorisťovaním, sexuálne vykorisťovanie s výrobou a rozširovaním detskej pornografie, ale aj nezákonnú adopciu, či nútené páchanie kriminality.

Sexuálne vykorisťovanie

Nútený sobáš

13.12.2021 (Webnoviny.sk) -„V prípadoch sexuálneho vykorisťovania bolo 16 obetí, z toho 14 žien a dvaja muži. Z nich bolo až deväť detí, sedem ženského a dve mužského pohlavia. V prípadoch pracovného vykorisťovania bolo 13 obetí, z toho 10 mužov a tri ženy," povedal Slivka.V prípadoch nútených alebo účelových sobášov boli podľa polície obeťami tri ženy, z toho dve deti.„Medzi tohtoročné prípady vykorisťovania patrí aj jedna nezákonná adopcia dieťaťa mužského pohlavia, prípad prostitúcie dieťaťa ženského pohlavia a tiež prípad núteného páchania trestnej činnosti, ktorého obeťou je jeden muž," uviedol hovorca.Polícia zároveň informuje o čerstvom prípade, v rámci ktorého vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície obvinil dve osoby zo zločinu obchodovania s ľuďmi , ktorý mali spáchať formou núteného sobáša . Obeť podľa polície mala iba 12 rokov.„Rodičia T. S. (33) a S. L. (32) sa mali pokúsiť dosiahnuť súhlas ich dieťaťa s uzavretím núteného sobáša podľa rómskych zvyklostí so 17-ročným chlapcom. Podľa zistení vyšetrovateľa ju k aktu mali nútiť bitím vrátane bitia metlou, fackami do tváre, zamykaním do izby a špajze aj na celú noc," uviedol Slivka.Doplnil, že otec obete bol pritom už v minulosti za rovnaký trestný čin stíhaný. „Vtedy na nútený sobáš predal svoju ďalšiu dcéru, za čo mu hrozil trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Súd ho však nechal na slobode a obišiel len s podmienkou. Aj preto vyšetrovateľ navrhuje jeho väzobné stíhanie," povedal hovorca.Slivka dodal, že nakoľko ide v prípade obete o dieťa, teda o chránenú osobu, za spáchanie zločinu obchodovania s ľuďmi hrozí obvineným po dokázaní viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.