Polícia v Starej Ľubovni riešila za jeden deň dva prípady vydierania, v oboch prípadoch išlo o tínedžerov

Podozrivého mali za pol hodiny

Žiadali aj zadováženie drog

26.2.2025 (SITA.sk) - Sedemnásťročný chlapec zo Starej Ľubovne čelí obvineniu zo zločinu vydierania. Protizákonného konania sa dopustil v pondelok večer na Prešovskej ulici na 15-ročnom chlapcovi. Podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej od neho požadoval viaceré predmety, následne sa mu vyhrážal bitkou. Podobný prípad riešila tamojšia polícia aj popoludní.Sedemnásťročný chlapec pristúpil v pondelok večer k 15-ročnému s otázkou, či má peniaze a čo má vo vreckách.„Oslovený chlapec odpovedal, že má kľúče, nabíjačku i tenisky v batohu, pričom vybral aj mobilný telefón. Sedemnásťročný mladík povedal, že si chce zavolať, a tak mu chlapec dal telefón. Potom sa mu začal vyhrážať, že ak mu nedá tenisky, tak vyhodí mu mobil do rieky. Vystrašený chlapec mu zo strachu svoje tenisky z batohu vybral a dal. Starší chlapec mu telefón vrátil s tým, že ak zavolá políciu alebo o tom niekomu povie, nájde si ho a zbije ho,“ opísala hovorkyňa.Podozrivého chlapca sa policajtom v priebehu pol hodiny podarilo vypátrať, obmedzili ho na osobnej slobode. Mladík bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.Podobný prípad sa odohral v Starej Ľubovni v pondelok popoludní aj za Vendo Parkom. Obvineniu z vydierania čelia mladíci vo veku 17 a 20 rokov. Od 16-ročného chlapca žiadali peniaze a pod vyhrážkami aj zadováženie drog.„Aj v tomto prípade boli podozrivé osoby v krátkom čase vypátrané vďaka vynikajúcej miestnej znalosti policajtov Obvodného oddelenia Policajného zboru v Starej Ľubovni. Obaja podozriví boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia, kde s ním boli vykonané potrebné procesné úkony,“ doplnila Ligdayová.