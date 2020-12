Polícia varuje pred stránkou so značkovou obuvou, podvedeným odporúča zablokovať platobnú kartu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.12.2020 - Polícia upozorňuje ľudí na podvodnú internetovú stránku, ktorá ponúka značkovú obuv Converse. Polícia to uviedla na sociálnej sieti na stránke Hoaxy a podovody. Stránka conversesk.sk pôsobí ako oficiálna slovenská stránka populárnej značky. Podľa polície však ide o web, ktorý vykazuje znaky podvodnej stránky a môže slúži aj na zber citlivých údajov.Polícii sa ozvala jedna oklamaná zákazníčka stránky, ktorá si prostredníctvom nej objednala tovar v hodnote 82 eur. Tovar jej však doručený nebol a predajca so zákazníčkou nejakým spôsobom nekomunikuje. Zákazníčka sa preto obrátia na centrálu spoločnosti Converse v USA, ktorá poprela, že by jej daná stránka patrila. Zároveň uviedla, že na Slovensku nemá žiadnu oficiálnu stránku.V prípade, ak osoba na uvedenej stránke zadala e-mail a heslo, polícia odporúča zmenu hesla. Ak na stránke niekto vyplnil údaje o platobnej karte, polícia odporúča kontaktovať banku a dať si platobnú kartu zablokovať, aby neprišlo k jej zneužitiu.