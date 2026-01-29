|
Štvrtok 29.1.2026
Meniny má Gašpar
|
29. januára 2026
Polícia vyšetruje tragédiu vo Vranove nad Topľou ako obzvlášť závažný zločin vraždy
Vyšetrovateľ prešovskej krajskej polície začal v prípade smrti troch ľudí vo Vranove nad Topľou trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin
29.1.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ prešovskej krajskej polície začal v prípade smrti troch ľudí vo Vranove nad Topľou trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Tragická udalosť sa stala v stredu 28. januára popoludní v jednom z vranovských bytov, kde sa našli tri osoby bez známok života.
Ako konkretizovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú a 42-ročnú ženu. V byte sa nachádzal aj 35-ročný muž, ktorý bol za použitia donucovacích prostriedkov obmedzený na osobnej slobode.
„Momentálne je umiestnený v cele policajného zaistenia,“ konkretizovala Ligdayová s tým, že vyšetrovateľ sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá.
Zdroj: SITA.sk
