 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Polícia vyšetruje tragédiu vo Vranove nad Topľou ako obzvlášť závažný zločin vraždy


Vyšetrovateľ prešovskej krajskej polície začal v prípade smrti troch ľudí vo Vranove nad Topľou trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 29.1.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ prešovskej krajskej polície začal v prípade smrti troch ľudí vo Vranove nad Topľou trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Tragická udalosť sa stala v stredu 28. januára popoludní v jednom z vranovských bytov, kde sa našli tri osoby bez známok života.


Ako konkretizovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú a 42-ročnú ženu. V byte sa nachádzal aj 35-ročný muž, ktorý bol za použitia donucovacích prostriedkov obmedzený na osobnej slobode.

Momentálne je umiestnený v cele policajného zaistenia,“ konkretizovala Ligdayová s tým, že vyšetrovateľ sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá.


Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje tragédiu vo Vranove nad Topľou ako obzvlášť závažný zločin vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.

