Polícia vyšetruje útoky prakom na mešity v Birminghame

Londýn 16. augusta (TASR) - Britská polícia vyšetruje útoky prakom na dve mešity v Birminghame ako zločiny z nenávisti. Miestni obyvatelia spájajú tieto prípady so zatknutím podozrivého teroristu v Londýne, informuje vo štvrtok agentúra DPA.Polícia uviedla, že rozmiestnila ozbrojených strážnikov pri dvoch mešitách po tom, ako ich v stredu neskoro večer zasiahli veľké guľôčkové ložiská vystrelené z prakov, pričom bolo rozbitých niekoľko okien. Polícia nehlásila žiadne zranenia alebo zatknutia.Podľa polície bude v oblasti v nasledujúcich dňoch hliadkovať viac mužov zákona, abyuviedol policajný dôstojník Tom Joyce s tým, že motívy páchateľov nie sú jasné.Miestni veriaci Ali Khan (20) uviedol, že tieto útoky boli, kde v utorok zatkli 29-ročného muža pre podozrenie z terorizmu. Ten zranil niekoľko cyklistov a chodcov predtým, ako vrazil autom do bezpečnostných bariér pred britským parlamentom. Londýnska polícia uviedla, že ide o migranta zo Sudánu žijúceho v Birminghame.Podľa skupiny Tell MAMA UK monitorujúcej útoky na moslimov došlo v minulom roku v Británii k 54 potvrdeným prípadom namiereným proti islamským inštitúciám.