Polícia vyšetruje v Senici a Skalici nehody s cyklistami a chodcami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Nitre Foto: TASR - KR PZ v Nitre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica/Skalica 14. novembra (TASR) – Polícia zaevidovala od pondelka (12. 11.) tri dopravné nehody s účasťou chodcov a cyklistov. V pondelok boli dopravní policajti privolaní k dvom dopravným nehodám, na druhý deň prišlo opäť k dopravnej nehode s účasťou cyklistu v okrese Skalica. Dve nehody s cyklistami sa skončili s ťažkými zraneniami. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.K prvej nehode v pondelok prišlo v ranných hodinách v križovatke ciest v smere na obec Čáčov.uviedla hovorkyňa KR PZ.V pondelok v popoludňajších hodinách prišlo k vážnej nehode s účasťou mladého cyklistu v meste Senica.informovala Linkešová.V utorok (13. 11.) vo večerných hodinách bola nahlásená dopravná nehoda s účasťou cyklistu v meste Skalica. V križovatke ulíc Dr. Clementisa, Mazúrová a Športová sa zrazilo osobné auto so 40-ročným cyklistom. Skaličan pravdepodobne nedal prednosť 66-ročnému vodičovi na aute a vošiel do križovatky.doplnila hovorkyňa KR PZ v Trnave.Polícia opätovne pripomína, aby sa vodiči správali za volantom zodpovedne, a to platí aj v prípade riadenia bicykla.