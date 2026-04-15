Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Fedor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. apríla 2026

Polícia vyšetruje vážny incident v škôlke, štvorročný chlapec mal priniesť použité injekčné striekačky a pichať nimi iné deti – FOTO


Tagy: Deti Injekčné striekačky Polícia Škôlka

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Galante preverujú okolnosti udalosti, ktorá sa údajne stala v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese ...



Zdieľať
15.4.2026 (SITA.sk) -



Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Galante preverujú okolnosti udalosti, ktorá sa údajne stala v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta. Bez bližších informácií o prípade to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. V súvislosti s udalosťou boli podľa polície kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa portálu tvnoviny.sk mal v tomto prípade štvorročný chlapec do škôlky v Seredi priniesť injekčné striekačky a ihly a pichať nimi iné deti. Zistilo sa, že boli predtým už použité. „Celkovo bolo údajne dopichaných viac ako päť detí, pričom útočiť mali dvaja škôlkari. Pichnutí boli do rúk, nôh a aj do iných častí tela. To, ako sa chlapec k striekačkám dostal a kde boli v tom čase učiteľky, zatiaľ nie je známe,“ uviedol portál tvnoviny.sk.

„Polícia preveruje všetky relevantné okolnosti za účelom náležitého zistenia skutkového stavu veci. Žiadne bližšie informácie k udalosti nie je možné vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu poskytnúť,“ dodala krajská polícia.







Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje vážny incident v škôlke, štvorročný chlapec mal priniesť použité injekčné striekačky a pichať nimi iné deti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 