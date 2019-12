Polícia vysťahovala 600 Tibeťanov z utečeneckého tábora pri Paríži

Na snímke žena drží v ruke tibetskú vlajku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Achéres 3. decembra (TASR) - Približne 600 žiadateľov o azyl z Tibetu vysťahovali v utorok francúzske úrady z tábora, ktorý vznikol na okraji lesa za metropolou Paríž a v ostatnom čase sa stal miestom zhromažďovania Tibeťanov žijúcich v exile. Uviedla to agentúra AFP.Tábor vznikol vlani v auguste v obci Achéres ležiacej približne 30 kilometrov severozápadne od Paríža po tom, ako v oblasti zlikvidovali viacero podobných táborov. Miesto priťahovalo Tibeťanov už od roku 2010, keď tam miestna humanitárna organizácia začala migrantom ponúkať jedlo, sprchy i pomoc s podávaním žiadostí o azyl.Tábor úrady zlikvidovali, pričom v utorok ráno z neho autobusmi odviezli do dočasných príbytkov migrantov — ženy a mužov — okrem rodín s deťmi, informoval spravodajca AFP.Marc Honoré, starosta obce Achéres, na margo vypratania tábora povedal, že by bolo "neprijateľné nechať týchto ľudí žiť v takýchto podmienkach". Zároveň však uznal, že počet migrantov v oblasti sa každým rokom zvyšuje, pričom tento trend sa asi tak skoro nezastaví.Tibeťania už roky utekajú zo svojej vlasti. Dôvodom sú tvrdé zásahy čínskej vlády, ktorá v roku 1959 potlačila tamojšie protičínske povstanie. Podľa odborníčky na Tibet Francoise Robinovej z francúzskeho Národného inštitútu pre orientálne jazyky a civilizácie (INALCO) žije aktuálne vo Francúzsku približne 8000 Tibeťanov.