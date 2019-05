Polícia vyzýva ľudí, aby pomáhali pri pátraní po nezvestných deťoch

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Polícia vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do projektu, ktorý je určený na pomoc pri pátraní po nezvestných deťoch v ohrození života a zdravia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí o tom TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.Informačný systém Amber Alert slúži na informovanie verejnosti o nezvestných deťoch. Po zaregistrovaní sa na webovej stránke www.amberalert.sk je registrovaný občan informovaný mailovou formou v prípade vyhlásenia pátrania po maloletom v ohrození života. Spolu s upozornením je odoslaná aj fotografia dieťaťa so základnými informáciami.Od zavedenia systému Amber Alert nezaznamenala podľa Baloghovej polícia prípad nezvestného dieťaťa, kedy bolo namieste využiť tento informačný systém.spresňuje Baloghová.V prípade zmiznutia dieťaťa polícia odporúča najprv preveriť všetkých rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov a prehľadať každé miesto, kde by sa dieťa mohlo zdržiavať. Následne má rodič zistiť, čo všetko si dieťa zobralo so sebou, spomenúť si, čo malo oblečené a nájsť jeho najaktuálnejšiu fotografiu. S týmito informáciami má potom oznámiť zmiznutie na najbližšej policajnej stanici. Polícia začne pátrať ihneď po oznámení napriek pretrvávajúcemu mýtu, že sa na Slovensku pátra až po uplynutí 24-hodinovej lehoty.