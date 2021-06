Polícia z Poltára naháňala auto v protismere, vodiča zastavil až výstrel do zadného kolesa

Ohrozoval vodičov

Mal zákaz šoférovať auto

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hliadka obvodného oddelenia z Poltára sa v stredu 23. júna večer krátko po 21:00 pokúšala v Poltári zastaviť a osobné auto. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, vodič po tom, ako spozoroval policajnú hliadku, nezastavil, ale naopak pridal a začal unikať.Pre jeho nebezpečnú jazdu použili policajti na jeho zastavenie aj služobnú zbraň. Vozidlo, ktorého posádku tvorili dvaja muži vo veku 60 a 65 rokov, sa podarilo zastaviť a osoby zadržať.Pri svojej jazde vodič podľa policajtov obmedzoval a ohrozoval vodičov protiidúcich vozidiel, prešiel do protismeru, vošiel do jednosmerky, cez ktorú v protismere unikal.Počas celej naháňačky nereagoval na svetelné ani zvukové výstražné znamenia a svoje auto namieriť aj priamo na hliadku, ktorá asistovala kolegom pri zastavovaní unikajúceho vodiča, popisuje polícia s tým, že policajti preto v záujme zastavenia vozidla a tým ochrany života a zdravia ostatných nič netušiacich účastníkov cestnej premávky neváhali použiť služobnú zbraň.Vodič nereagoval ani na varovné výstrely a tak policajti namierili zbraň na zadné koleso unikajúceho auta.Po zadržaní posádky policajti zistili, že 65-ročný vodič viedol auto napriek tomu, že to má rozhodnutím správneho orgánu právoplatne zakázané. Aktuálne už čelí obvineniu z marenia výkonu úradného rozhodnutia a útoku na verejného činiteľa.