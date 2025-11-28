|
Piatok 28.11.2025
28. novembra 2025
Polícia začala súvislosti s výbuchom bomby pred domom podnikateľa trestné stíhanie, odpálená bola zrejme na diaľku
V súvislosti s výbuchom pred domom podnikateľa v Martine začala polícia trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom ...
28.11.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s výbuchom pred domom podnikateľa v Martine začala polícia trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Pripomenula, že k výbuchu došlo v stredu 26. novembra v nočných hodinách.
"Doposiaľ nestotožnená osoba mala položiť presne nezistený predmet k rodinnému domu, ktorý následne po približne dvoch hodinách explodoval. Následkom výbuchu došlo k poškodeniu rodinného domu, v ktorom sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby," uviedla Šefčíková. Doplnila, že pri výbuchu sa nikto nezranil. Podľa televízie Markíza bombu po umiestnení odpálil páchateľ zrejme na diaľku.
Zdroj: SITA.sk - Polícia začala súvislosti s výbuchom bomby pred domom podnikateľa trestné stíhanie, odpálená bola zrejme na diaľku © SITA Všetky práva vyhradené.
