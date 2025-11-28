Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. novembra 2025

Polícia začala súvislosti s výbuchom bomby pred domom podnikateľa trestné stíhanie, odpálená bola zrejme na diaľku


Tagy: Trestné stíhanie Výbuch žilinská policajná hovorkyňa

V súvislosti s výbuchom pred domom podnikateľa v Martine začala polícia trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom ...



Zdieľať
28.11.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s výbuchom pred domom podnikateľa v Martine začala polícia trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Pripomenula, že k výbuchu došlo v stredu 26. novembra v nočných hodinách.


"Doposiaľ nestotožnená osoba mala položiť presne nezistený predmet k rodinnému domu, ktorý následne po približne dvoch hodinách explodoval. Následkom výbuchu došlo k poškodeniu rodinného domu, v ktorom sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby," uviedla Šefčíková. Doplnila, že pri výbuchu sa nikto nezranil. Podľa televízie Markíza bombu po umiestnení odpálil páchateľ zrejme na diaľku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Polícia začala súvislosti s výbuchom bomby pred domom podnikateľa trestné stíhanie, odpálená bola zrejme na diaľku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Trestné stíhanie Výbuch žilinská policajná hovorkyňa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zomrel najstarší kňaz Michalovsko-košickej eparchie Ján Choma
<< predchádzajúci článok
Demokrati obvinili Huliakovo ministerstvo z netransparentnosti, deň nato vláda odvolala Erneka a mení vedenie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 