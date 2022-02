Polícia začala trestné stíhanie v prípade ubodaného 15-ročného dievčaťa zo Spišskej Novej Vsi

aktualizované 16. februára 9:59



16.2.2022 (Webnoviny.sk) -Polícia už začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v prípade 15-ročného dievčaťa, ktoré v utorok dopoludnia objavila bez známok života v jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi.Ako v stredu spresnila krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, dievča na mieste podľahlo niekoľkým bodno-rezným zraneniam v oblasti hrudníka i hlavy. Druhá, staršia osoba, nájdená v byte, bola podľa informácií z utorka so zraneniami prevezená do nemocnice.„Polícia vykonala dôkladnú obhliadku miesta činu a v súčasnosti krajský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe,“ uviedla hovorkyňa. Vzhľadom na naďalej prebiehajúce procesné úkony a vyšetrovanie však polícia podľa jej slov bližšie informácie zatiaľ poskytovať nebude. „Urobíme tak hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ dodala Mésarová.