Polícia zadokumentovala krátenie daní so škodou 1,8 milióna eur

Bratislava 7. júna (TASR) - Finančná polícia pokračuje vo vyšetrovaní daňovej trestnej činnosti. Počas akcie s názvom Bomba 3 zadokumentovala ďalšie obdobie krátenia dane so škodou takmer 1,8 milióna eur. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.K daňovej trestnej činnosti malo dôjsť podľa polície v tomto prípade od januára do augusta 2017 v ďalších 22 prípadoch, išlo o obchodovanie s pohonnými látkami.priblížila polícia.Hlavnou úlohou malo byť podľa polície zneprehľadniť tok pohonných látok a výber daní, ako aj spojitosť obvinených s firmami.Polícia doplnila, že obchodné aktivity boli na účel trestnej činnosti fiktívne.skonštatovala.Všetci obvinení vrátane tých, ktorí boli vzatí do väzby, sú podľa slov polície stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.