Polícia zadržala 42 ľudí, ktorí zarábali na poisťovacích podvodoch

Rím 15. apríla (TASR) - Talianska polícia rozložila v pondelok na Sicílii dva gangy, ktoré sa špecializovali na poisťovacie podvody. Pre svoje podvody vyhľadávali ľudí, ktorí boli za finančnú odmenu ochotní dať si zlomiť ruku či nohy a potom sa podieľať na zinscenovaní dopravnej nehody a falšovaní dokladov o škodovej udalosti.Ako informovala agentúra AFP, zadržaných bolo približne 40 ľudí. K ich zatknutiu v mestách Palermo a Trapani došlo po tom, ako vyšetrovatelia našli ľudí, ktorí si dali zlomiť kosti ruky alebo nohy a výmenou za to dostali časť z odškodného vyplateného poisťovňami.Medzi vyšetrovanými sú falošní svedkovia nehôd, lekári, ktorí vydali falošné lekárske správy, rehabilitačné centrá, ktoré vystavili potvrdenia o starostlivosti v skutočnosti neposkytnutej, ako aj právnik, ktorý sa v meneobracal na poisťovne, uviedla polícia.boli narkomani, alkoholici, nezamestnaní, duševne chorí alebo osoby vo finančnej tiesni. V niektorých prípadoch sa dali zanalákať aj osamelé matky malých detí.Pri lámaní kostí v odhlučnených bytoch alebo odľahlých skladoch sa používali kovové tyče, liatinové alebo železné závažia využívané v posilňovni či cementové bloky.Neskôr "obeť" previezli do miesto zinscenovanej zrážky s autom. Išlo pritom o úseky ciest, ktoré neboli pokryté kamerovým systémom.Členovia gangu následne v nemocniciach vystupovali ako príbuzní "obetí", aby dohliadli na to, že "obeť" sa bude držať dohodnutej verzie zinscenovanej nehody.Šéfom gangu takéto poisťovacie podvody vynášali veľmi dobre - jeden z nich jazdil na aute značky Porsche a vlastnil aj rýchločln.Polícia tieto podvody odhalila po tom, ako v januári 2017 jeden z gangov svojou neopatrnosťou a nepozornosťou pri lámaní kostí spôsobil smrť najatému migrantovi z Tuniska. Hoci sa spočiatku zdalo, že bol obeťou dopravnej nehody, pri pitve sa zistilo, že zomrel na infarkt v dôsledku bitky. Tunisanovi pred bitím podali kokaín, aby menej cítil bolesť.Pri prvej operácii voči dvom iným gangom talianska polícia vlani v auguste zadržala 11 podozrivých. Medzi nimi bola aj zdravotná sestra, ktorá gang zásobovala liekmi proti bolesti podávané obetiam, aby utlmili ich výkriky pri lámaní kostí vlastnou váhou. Táto akcia mala za následok vyšetrovanie ďalších 250 podozrivých.