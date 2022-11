Polícia zadržala medzinárodne hľadaného miliónového podvodníka, prišiel na Slovensko na matkinu oslavu (foto)

Prišiel na matkine narodeniny

Vylákal finančné prostriedky

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia v Košiciach zadržala medzinárodne hľadaného miliónového podvodníka. V súčasnosti je už vo väzbe. Stíhaný je pre obzvlášť závažný zločin podvodu. Ako informovala Polícia SR na Facebooku, na úteku bol od roku 2021 a bol na neho vydaný národný aj medzinárodný zatykač. Pobytom v zahraničí sa úmyselne vyhýbal trestnému stíhaniu.„Na Slovensko prišiel len nedávno za účelom oslavy 70. narodenín svojej matky, pričom aktívne vykonával opatrenia na to, aby utajil svoj pobyt v krajine. To však nebolo prekážkou pre profesionálov z oddelenia cieľového pátrania, ktorí jeho pobyt vypátrali a obvineného zadržali,“ uviedla polícia.Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Ružomberok žiadosť obvineného o nahradenie väzby písomným sľubom zamietla a rozhodla o jeho vzatí do väzby.Obvinený A. P. od presne nezistenej doby koncom roka 2015 minimálne do konca roka 2019 podvodným spôsobom vylákal od troch osôb finančné prostriedky vo výške 1 355 000 eur, ktoré im dodnes nevrátil. V prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na desať až 15 rokov.V minulosti bol už osemkrát súdne trestaný pre majetkovú a inú trestnú činnosť a v jej páchaní naďalej pokračoval.