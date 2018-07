Polícia zadržala muža, ktorý nelegálne prevážal cudzincov

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Polícia zadržala a obvinila 36-ročného muža z Bieloruska, ktorý cez Slovensko nelegálne prevážal štyroch občanov Bangladéša. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová. Muž chcel cudzincov previesť do západnej Európy. Za prevádzačstvo mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.priblížila Baloghová. Vozidlo však zastavili a skontrolovali príslušníci hraničnej a cudzineckej polície. Následne vzal vyšetrovateľ Bielorusa do vyšetrovacej väzby.Občania Bangladéša vo veku od 26 do 36 rokov za cestu do Nemecka alebo Francúzska prevádzačom zaplatili 10.000 eur.dodala hovorkyňa.