Polícia zadržala muža, ktorý s nožom v ruke olúpil masérku

Vyhrážanie zabitím

Páchateľa po krátkej dobe chytili

11.3.2024 (SITA.sk) - Polícia zadržala páchateľa, ktorý v Bratislave pod hrozbou zabitia olúpil masérku. Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže 29-ročného Patrika z okresu Poltár.Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková , muž najskôr telefonicky kontaktoval poškodenú s úmyslom objednania si masérskych služieb, ktoré ponúkala.„Následne po dohodnutí termínu prišiel do jej bytu, kde po vstupe vytiahol z vrecka nôž s výhražnými slovami, aby mu dala všetky peniaze, inak ju zabije," uviedla policajná hovorkyňa.Žena z obavy o svoj život odovzdala mužovi hotovosť vo výške 400 eur. To mu však nestačilo, a preto skontroloval aj iné miestnosti bytu. Na pracovnej doske v kuchyni našiel ďalších 50 eur, ktoré si tiež vzal.Policajti muža po krátkej dobe zadržali a eskortovali na policajný útvar. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby, ktorému súd vyhovel.