Polícia zadržala muža, ktorý sa v uliciach Bratislavy dopustil na ženách viacerých trestných činov (video)

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Polícia zadržala páchateľa viacerých trestných činov páchaných na ženách v Bratislave. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , páchateľ je občan Českej republiky s kriminálnou minulosťou. Muža sa podarilo zadržal v spolupráci s českou políciou na území Česka v soboru 4. februára a umiestniť ho do cely policajného zaistenia.48-ročný Martin T. čelí obvineniu zo zločinu lúpeže, trestného činu nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. Podozrivý je aj zo spáchania trestného činu sexuálneho násilia.Obvinený ešte 26. apríla 2022 prenasledoval 41-ročnú ženu do domu na Svätoplukovej ulici v Bratislave.„Na schodisku ju uchopil za ústa a snažil sa ju stiahnuť na zem, avšak žena kládla aktívny odpor," uvádza polícia s tým, že počas zápasu jej odcudzil topánku a utiekol.Druhý skutok sa stal 5. mája 2022 popoludní v budove na Námestí SNP, kde bola výstava. Kurátorku výstavy oslovil slovami - ak nechceš aby som ti ublížil, rob čo ti poviem.„Začal jej bozkávať chodidlá a sexuálne sa uspokojovať, zhruba po piatich minútach sa poďakoval a utiekol," dodáva polícia. K zraneniu ženy neprišlo.Ďalšieho skutku sa dopustil 30. januára 2023 v zborovni základnej školy. „Poškodenú ženu – učiteľku, oslovil pod zámienkou darovania finančných prostriedkov. Po chvíli sa jej však začal vyhrážať ublížením na zdraví nožom, na čo žena z obavy o svoj život utiekla," konštatuje polícia. Muž následne zo školy odišiel.Obvinený je tiež podozrivý zo skutku, ktorý sa stal 3. januára v obytnom dome v Petržalke. Muž nastúpil do výťahu so 67-ročnou ženou, pričom výťah na medziposchodí zastavil. Vo výťahu sa mal dopustiť trestného činu sexuálneho násilia, k fyzickej ujme ženy neprišlo. Aj v tomto prípade muž z miesta utiekol.V uvedenom prípade pokračujú v zabezpečovaní dôkazov za účelom preukázania viny a rozšírenia prípadného trestného stíhania.V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na osem rokov.