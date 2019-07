Polícia zasahovala na festivale pre drogy a útok na verejného činiteľa

Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júla (TASR) – Útok na verejného činiteľa, podozrenie z drogovej činnosti aj mladiství pod vplyvom alkoholu zamestnali policajtov počas hudobného festivalu na bratislavských Zlatých pieskoch. Ten sa uskutočnil uplynulý víkend. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková s tým, že tohtoročný festival bol najpokojnejším za celú jeho sedemročnú históriu.Policajti v sobotu (29. 6.) popoludní zadržali motocyklistu, ktorý na križovatke Zlaté piesky – cesta na Senec prešiel na červený signál svetelnej signalizácie a následne pokračoval v jazde v protismere. Motocyklista na výzvu na vypnutie motora nereagoval a pokračoval až k pláži, kde zosadol z motorky a dal sa na útek do lesa. Po zadržaní motocyklistu policajti zistili, že ide o 37-ročného Tomáša z Bratislavy. Ten mal súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do roku 2021. Bratislavčan bol obvinený zo zločinu útoku na verejného činiteľa a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.povedala Mihalíková.Na hudobnom podujatí na Zlatých pieskoch sa zúčastnili aj mladiství. Ako o tom informuje polícia, počas kontroly bola u štyroch maloletých chlapcov vykonaná dychová skúška a zistená prítomnosť alkoholu v dychu. Predvedení boli na policajné oddelenie.uviedla Mihalíková.Počas kontrol policajti zadržali aj dva vodičské preukazy za nezaplatenie pokuty na mieste a zaistili jeden motocykel za podozrenie z pozmeňovania VIN čísla.