Polícia zasahovala u viacerých poslancov hnutia Slovensko, na ich adresách mala byť bomba

Bombové vyhrážky riešili viaceré politické strany aj presne pred dvoma mesiacmi. 10. februára dostali niektoré politické strany a hnutia výhražné maily, v ktorých sa im neznámy páchateľ vyhráža spáchaním bombového útoku na ich sídlo.Výhražné maily vtedy potvrdili Progresívne Slovensko SaS , hnutie Slovensko, Kresťanská únia , strana Za ľudí , ale aj vládny Smer-SD a mimoparlamentná Maďarská aliancia . V ten istý dostala bombové vyhrážky aj Sociálna poisťovňa . Žiadna z hrozieb sa nepotvrdila.

10.4.2025 (SITA.sk) -Viacerých poslancov opozičného hnutia Slovensko vo štvrtok ráno kontaktovala polícia s tým, že na ich adrese bola nahlásená bomba. „Poslanci spolupracujú s políciou a u niektorých z nich sú v týchto chvíľach vykonávané potrebné úkony,“ informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky Vyhrážky bombovým útokom prišli aj predsedníčke strany Za ľudí Veronike Remišovej . Ako povedala, ak je niekto frustrovaný z toho, ako to na Slovensku vyzerá, musí to riešiť iným spôsobom, nie hlúpymi vyhrážkami."Opoziční politici a ich rodiny nemôžu za to, že vláda Roberta Fica nie je schopná normálnym spôsobom spravovať krajinu. Zároveň ďakujem policajnému zboru za profesionálnu reakciu, želala by som si, aby sa policajti mohli venovať dôležitejším veciam, nie takýmto trápnym vyhrážkam, ktoré nás teda rozhodne nezastrašia," uviedla.