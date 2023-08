Polícia zastavila vozidlo z dôvodu nezapnutého pásu, kontrola však odhalila ďalšie mimoriadne problematické okolnosti

14.8.2023 (SITA.sk) - Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Vráble počas nočnej hliadky zastavili 26-ročného muža a 27-ročnú ženu. Polícia cestujúcich zastavila z dôvodu nezapnutého bezpečnostného pásu u vodiča.Muž ani žena pri sebe nemali občianske preukazy a vodič ani doklady potrebné na vedenie i prevádzku motorového vozidla. Muž mal zadržaný vodičský preukaz, no napriek tomu šoféroval. Motorové vozidlo, ktoré viedol, bolo odcudzené. Po žene bolo vyhlásené pátranie pre krádež a taktiež bolo zistené, že zabudla nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody.Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a jeho spolujazdkyňu ihneď vydali do väzby. Nitrianska polícia ďalej informovala, že vo veci začali trestné stíhanie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia.