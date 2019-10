Polícia zastrelila muža, ktorý strieľal na dom a policajné stanice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 3. októbra (TASR) - Polícia v austrálskom meste Sydney v stredu večer po hodinu trvajúcej prestrelke zastrelila muža, ktorý spustil streľbu na rodinný dom a dve policajné stanice. Informovala o tom agentúra DPA.Miestne médiá muža identifikovali ako 32-ročného kulturistu Daniela Kinga, ktorý najskôr zaútočil na dom v štvrti Marayong v západnej časti Sydney. V dome býva jeho bývalá partnerka Stacey Taylorová, ktorá čaká Kingovo dieťa. King na ňu podľa jej slov vyvíjal nátlak, aby podstúpila umelé prerušenie tehotenstva, napísala na svojej webovej stránke televízia ABC.King neskôr spustil streľbu pri policajne stanici na ďalšom predmestí Sydney a krátko na to zaútočil na policajnú stanicu na predmestí Penrith. Polícia streľbu opätovala a smrteľne zranila útočníka, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Všetky tri predmestia ležia západne od centra mesta.Taylorová médiám povedala, že King sa s ňou rozišiel po tom, ako začal tvrdiť, že otcom nenarodeného dieťaťa nie je on, žiadal testy DNA a vyhrážal sa, že ju dá aj spolu s dieťaťom zabiť. Písal o tom na svojej webovej stránke denník The Australian.Polícia v austrálskom štáte Nový Južný Wales, kde sa Sydney nachádza, streľbu na policajnej stanici označila za vážny incident, pri ktorom utrpelo zranenia viacero policajtov. Jedného z nich museli ošetriť v nemocnici.