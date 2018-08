Polícia zastrelila pred Ázijskými hrami v Jakarte desiatky delikventov

Indonézsky prezident Joko Widodo s pochodňou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 17. augusta (TASR) - Desiatky ľudí zastrelila polícia v indonézskom hlavnom meste Jakarta v rámci eskalujúceho záťahu proti drobným delikventom pred blížiacimi sa Ázijskými hrami. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International to označila zainformoval v piatok denník The Guardian.Amnesty na základe monitorovania, ktoré prebiehalo od januára do augusta, uviedla, že počas daného obdobia polícia v priamej súvislosti s týmto medzinárodným športovým podujatím zabila 31 ľudí. Ázijské hry 2018 sa začínajú v sobotu v Jakarte a Palembangu za účasti športovcov zo 45 krajín. Potrvajú do 2. septembra.Polícia počas zmieneného časového úseku v celej Indonézii zabila 77 drobných delikventov, čo je oproti vlaňajšku nárast o 64 percent. Riaditeľ miestnej pobočky Amnesty International Usman Hamid tvrdí, že prudký nárast tejto nelichotivej bilancie odhalil "beztrestnosť", ktorá poškvrňuje indonézsky bezpečnostný aparát.povedal Hamid.Na 18. Ázijských hrách sa očakáva účasť približne 12.000 atlétov. Popri olympijských hrách ide o najväčšie multišportové podujatie na svete. Indonézia pri tejto príležitosti nasadí 100.000 policajtov a vojakov.Zásahy polície nasledovali po niekoľkých direktívach, ktoré v júli vydali vysokopostavení policajní predstavitelia. Tí nariadili "tvrdé zásahy" proti podozrivým osobám, ktoré predstavujú hrozbu pre verejnosť.