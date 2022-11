Polícia zatkla muža so „zlou muškou“, do kráľa Karola III. a jeho manželky sa snažil hodiť vajíčka

9.11.2022 - Polícia v severoanglickom Yorku v stredu zadržala muža, ktorý hádzal vajcia do kráľa Karola III. a jeho manželky Camilly. Incident sa stal, keď kráľovský pár vchádzal do Yorku cez Micklegate Bar, stredovekú bránu, cez ktorú tradične do mesta prichádzajú monarchovia. Na videu vidno niekoľko letiacich vajec, ktoré pristáli na zemi a zdá sa, že žiadne netrafilo pár, ktorý ďalej zdravil davy fanúšikov.Muža spacifikovalo niekoľko policajtov, zatiaľ čo podľa britskej agentúry PA bučal a kričal, že „táto krajina bola postavená na krvi otrokov“. Z davu sa, naopak, v reakcii ozývalo, že by sa mal hanbiť a tiež tradičné „Boh ochraňuj kráľa“.Karol a Camilla pricestovali do Yorku v rámci série návštev naprieč Spojeným kráľovstvom pri príležitosti začiatku vlády nového kráľa. Navštívili aj tamojšiu katedrálu a odhalili sochu kráľovej matky, kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela v septembri po 70 rokoch na tróne.