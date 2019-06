Polícia zatkla Sýrčana a Egypťanku: Falšovali doklady pre migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 30. júna (TASR) - Grécka polícia zatkla Sýrčana a Egypťanku po tom, ako u nich našli kradnuté pasy a preukazy totožnosti. Obaja sa ich snažili falšovať a potom predať migrantom po 5000 eur. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s tým, že k zatknutiam došlo v piatok v Aténach.Polícia uviedla, že objavila grécke a švédske pasy ako aj grécke a bulharské preukazy totožnosti, laptop, tablet, stroj na vrstevný materiál, USB kľúče a plastové fólie. Ak by sa falšované doklady predali, vyniesli by takmer milión eur.Sýrčan (41) už za podobnú činnosť vo väzení bol. Keď polícia vošla do bytu, 44-ročná Egypťanka sa snažila vyhodiť z balkóna niekoľko pasov, preukazov a laptop, dodáva AP.